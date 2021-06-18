Раскопки в южном пригороде Херсонеса из-за дождя не пострадали
Археологические раскопки в предместье древнего города Херсонес Таврический в Севастополе приостановлены из-за сильных дождей.
Объекты раскопок находятся под специальным покрытием, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.
В ночь на пятницу месячная норма осадков выпала в Севастополе, к серьезным последствиям это не привело. Ранее сообщалось, что археологи работают в зоне, где обнаружены остатки древнего некрополя и гончарного района.
«Все объекты накрыты. Никакие склепы и печи до сих пор не раскапывались, пока не снят техногенный слой. Спасать ничего не пришлось», — сказал С.Соловьев.
Он уточнил, что в данный момент работы приостановлены, археологи ждут, когда просохнет поверхность раскопов.
Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.
Расширение Херсонеса
Воинские части, расположенные у южного границы музея-заповедника, в районе Карантинной бухты, перебазируют в Камышовую бухту и на ул.Индустриальную.
Освободившийся участок используют для создания историко-археологического парка.
Сейчас на этой территории ведется новстроечная археологическая экспедиция.