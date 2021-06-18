Раскопки в южном пригороде Херсонеса из-за дождя не пострадали

Объекты раскопок находятся под специальным покрытием, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.

В ночь на пятницу месячная норма осадков выпала в Севастополе, к серьезным последствиям это не привело. Ранее сообщалось, что археологи работают в зоне, где обнаружены остатки древнего некрополя и гончарного района.

«Все объекты накрыты. Никакие склепы и печи до сих пор не раскапывались, пока не снят техногенный слой. Спасать ничего не пришлось», — сказал С.Соловьев.

Он уточнил, что в данный момент работы приостановлены, археологи ждут, когда просохнет поверхность раскопов.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

Расширение Херсонеса

Воинские части, расположенные у южного границы музея-заповедника, в районе Карантинной бухты, перебазируют в Камышовую бухту и на ул.Индустриальную.

Освободившийся участок используют для создания историко-археологического парка.

Сейчас на этой территории ведется новстроечная археологическая экспедиция.