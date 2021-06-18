Промокших уральских туристов обогрели в Балаклаве

В ночь на 18 июня, а также утром в Севастополе в результате обильного ливня выпало более 32-х миллиметров осадков. Это почти месячная норма июня.

Туристы, стоящие лагерем недалеко от водохранилища кирпичного завода в Балаклаве, за ночь промокли и обратились за помощью в МЧС. Группа из 15 человек, в том числе 10 детей (14 и 15-летние кадеты МЧС России) — прибыла в Севастополь из Свердловской области для проведения патриотической экспедиции по местам боев времен Великой Отечественной войны.

Для обогрева и отдыха спасатели доставили их в 4-ю пожарно-спасательную часть. Потом для отдыха их перевезли в помещение спортзала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Подразделения МЧС России по Севастополю восемь раз выезжали на сообщения о подтоплении в квартирах и частных домах. Во всех случаях угрозы жизни и здоровью людей не было. Всю ночь и утро спасатели эвакуировали людей из подтопленных домов, проводили откачку воды из зданий, убирали деревья, упавшие на проезжую часть из-за сильного ветра.

На объектах жизнеобеспечения города аварий не зарегистрировано, все они на данный момент работают в штатном режиме.