Прокуратура ждет звонков на «горячую линию»

Севастопольцев, пострадавших от непогоды и бездействия должностных лиц, просят звонить по телефону +7 (978) 000-10-48 , сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Отмечено, что прокуратура «принимает дополнительные меры, направленные на предотвращение негативного воздействия вод на территории и объекты, ликвидацию его последствий, обеспечение защиты территорий и объектов от затопления, подтопления и другого негативного воздействия вод».

В Севастополе в ночь на 18 июня прошел сильный дождь. В некоторых районах выпала трехмесячная норма осадков, ветром повалены деревья, есть подтопленные территории и дома.

Пострадавших и погибших в регионе нет. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия непогоды.