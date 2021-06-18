Почти три месячных нормы осадков выпало в районе Казачьей бухты

К утру 18 июня в Севастополе в районе маяка на мысе Херсонес за 12 часов выпало 80 мм осадков при месячной норме 34 мм.

Такие данные сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она добавила, что «там ровная местность, ничего страшного не случилось, все ушло в море». «А в городе — меньше, 32 мм. Особо страшного тоже ничего нет — бегут ручьи, чуть-чуть улицы подтоплены», — добавила синоптик.

В ГУ МЧС РФ по Севастополю сообщили, что спасатели за ночь провели две операции по спасению туристов из промокших палаток.

«Одна из них прошла в Балаклавском районе. Наши сотрудники транспортировали на базу 4-й пожарно-спасательной части 15 человек из Свердловска, включая 10 детей. Они обращались для обогрева», — сказали в ГУ МЧС.

Еще одной группе городские спасатели помогли на пляже «Васили».

«В палатке находились шесть человек, из них трое детей. К месту были направлены спасатели ЦГЗ», — добавил представитель экстренного ведомства.

В городе в результате непогоды повалены деревья, частично подтоплены дома и участки.

Штормовая ситуация в Крыму

В пятницу в Крыму ожидается усиление южного ветра 20-25 м/с. Прогнозируются очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.