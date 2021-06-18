Отчитались о борьбе с последствиями ночного ливня

В правительстве Севастополя рассказали, как коммунальные службы ведут борьбу с последствиями стихии.

По словам замгубернатора Николая Жигулина, по состоянию на 11.30 на Тороповой даче, где случился перелив озера, снизился уровень воды. Причину перелива он объяснил забитостью выпускного канала гоиросооружения опавшей с деревьев листвой.

— Сейчас канал расчисчитили, идет водосброс в нижнее озеро, на котором частично была размыта дамба. Сейчас уровень воды падает, вся вода поступает в озеро Гасфорта, которое наполняется, — скащзал Н.Жигулин.

Он также отметил, что в результате прошедшего ночью ливня, имеются частичные подтопления частных домовладений в селах Гончарное и Резервное.

Речь идет о затопланных огородах, но большого урона нет. В селах Байдарской долины также имеется перелив воды через автомобильные дороги.

Замгубернатора объяснил, что диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме , да еще и в усиленном.

— Для нас сложные метеоусловия, которые мы сейчас наблюдаем в городе, не стали неожиданностью, мы знали, что о сложном прогнозе в части выпадения большого количества осадков, — заявил Н.Жигулин.

Он также рассказал, что сегодня фикируется разное количества заявок по подтоплению дворовых территорий по причине забитости ливневок.

— Сегодня работают порядка 50 человек от водоканала, дорожные службы. Сняли технику с ремонтов, чтобы оперативно организовать работы. Работают четые каналопромывочных автомобиля и восемь аварийных бригад, — продолжил он.

Что касается компенсаций собственникам затопленных домов, квартир и автомобилей, этот вопрос прорабатывается.

— Действительно, есть точечные заявки по протечкам кровель. Если кровли скатные, то мы отрабатываем заявки в текущем режиме. Если плоские, то там есть сложности в связи с технологией, — пообещал Н.Жигулин.

Он также сообщил, что по всем вопросам затопления необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру +7 (978) 998-59-83.

Звонки принимаются круглосуточно, за ночь туда уже поступило 30 сигналов о помощи.

Ситуация с сильными дождями имеет и положительную сторону. За последние сутки в Чернореченское водохранилище поступило порядка миллиона кубометров воды. Его заполняемость на 18 июня достигла 50%, сообщил Н.Жигулин.