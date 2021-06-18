Ограничат движение транспорта по Ленинградской-Авдеева
С 18 по 25 июня движение транспорта на пересечении улиц Авдеева и Ленинградской временно ограничат. Там проводят работы по переустройству инженерных коммуникаций в рамках капитального ремонта.
Ограничения не коснутся транспорта спецслужб и местных жителей.
Ранее сообщалось, что на улице Авдеева проводится переустройство инженерных коммуникаций, после чего на улице уложат новый асфальт, устроят тротуары, нарисуют разметку, установят дорожные знаки и восстановят линии наружного освещения, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.