Обещают теплую погоду без существенных осадков

Сильные дожди прошли 17 июня и в ночь на 18 июня в северных, западных и центральных районах полуострова. На Ангарском Перевале выпало 33 мм осадков — месячная норма. На Ай-Петри и в Ялте — три месячных нормы — 187 мм и 135 мм соответственно.

Такой же сильный дождь залил Севастополь. По данным метеостанции на мысе Херсонес, за 12 часов там выпало три месячных нормы осадков — 80 мм. В других районах города ливень был не таким интенсивным. Лишь месячную норму осадков зафиксировала метеостанция на Павловском мысу, сообщили в Севастопольском гидрометцентре.

В субботу, 19 июня кратковременные грозовые дожди ожидаются на полуострове лишь местами. Температура воздуха днем 23…28°, в горах 15…20°.

В Севастополе 19 июня — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.

20 июня — переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.

21 июня — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.