За путевки в детские лагеря Севастополя возвращают половину стоимости

В программе возврата части стоимости путевки участвуют два севастопольских загородных лагеря — «Ласпи» и «Горный». В августе к ним подключится еще и «Алькадар».

По словам замгубернатора Севастополя Игоря Михеева, программа официально стартовала с 25 мая. Купившие путевки в детские лагеря могут вернуть 50% от суммы оплаты, но не более 20 тысяч рублей.

Как пояснил И.Михеев, оплата будет производиться только в режиме онлайн и только за путевки, оплаченные через платежную систему «Мир», поскольку другие платежные системы в данной программе не участвуют.

Возврат денег происходит автоматически в течение пяти рабочих дней.

И.Михеев посоветовал родителям, приобретая путевки в детские лагеря, убедиться, что данный лагерь входит в реестр организованных организаций отдыха и оздоровления. Перечень лагерей всех регионов, участвующих в программе кешбэка, можно найти на сайте «Мир путешествий». Всего их по стране более двух тысяч.

— Это те лагеря, которые получили разрешение на работу с детьми от контрольно-надзорных органов и которые входят в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, — сообщил И.Михеев.

Воспользоваться кешбэком и оплатить путевку согласно правилам, утвержденным Ростуризмом, можно до 31 августа. При этом дети могут находиться в лагере до 15 сентября.

Кто приобрел путевку еще до 25 мая, смогут получить возврат через сайт госуслуг, зарегистрировавшись и внеся перечень обозначенных там отчетных документов по оплате. Правда, возврат средств в таком случае поступит несколько позже, чем в онлайн режиме.

На вопрос «Севастопольской газеты» о количестве продаваемых путевок в севастопольские лагеря И.Михеев ответил, что речь идет о 10-15 процентах от общего количества мест.

— Так как есть большая потребность, небольшую часть путевок мы продаем, чтобы у детей и родителей уже был запланирован отдых, — сказал он.

По его информации, на сегодня возврат-кешбэк уже получен за 433 путевки.

Он также заверил, что факт продажи путевок не повлияет на обеспеченность севастопольцев детским отдыхом за счет бюджета.

— Все, что было предусмотрено в рамках госзадания, у нас полностью используется. Первая смена на 100% загружена по госзаданию за деньги регионального бюджета, — сообщил замгубернатора, добавив, что на вторую смену планируется отправить в оба городских лагеря более 750 детей.

По его же сведениям, в загородних лагерях Севастополя за лето отдохнут примерно три тысячи детей, также планируется отправлять детей за средства регионального бюджета в лагеря Крыма. В общей сложности, в загородных стационарных лагерях планируется оздоровить свыше пяти тысяч детей.

Например, в июне «Артек» выделил Севастополю 10 путевок, а на следующую смену предполагается получить, как минимум, столько же.

И.Михеев также не исключил продления программы кешбэка на осень.

— Вполне возможно, что до конца летнего периода будет увеличена квота по загрузке детских лагерей. Это может касаться и госзадания, и платных путевок, — заявил он.