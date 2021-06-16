В три часа утра 22 июня на 35-й батарее устроят концерт

Мероприятие, посвященое 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, проводит Фонд поддержки творчески одаренных детей и молодёжи «Белый Пароход».

Благотворительный концерт «Детство и война» начнется в 3.00 на открытой площадке Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». В нем примут участие солисты и сводный хор всероссийского детского благотворительного фестиваля «Белый Пароход». Это музыкально-одаренные дети со сложной судьбой, прошедшие конкурсный отбор со всей России: свыше 100 детей из 26 регионов России.

Среди приглашенных участников концерта оперные артисты Любовь Петрова, Олег Диденко (старший), Игорь Морозов, актер театра и кино, народный артист РФ Александр Михайлов, актер, телеведущий, кинопродюсер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Художественный руководитель фестиваля «Белый Пароход» — оперный артист, приглашенный солист Большого театра Николай Диденко. Ведущий — Дмитрий Губерниев.

В программе концерта прозвучат песни военных лет о внезапном вторжении войны в детство и юность.

Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, представители Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, участники смены Международного детского центра «Артек» и жители Севастополя.

Для всех гостей на территории комплекса МИМК «35-я береговая батарея» будет организована полевая кухня.

Подробная информация о проекте «Белый Пароход» на сайте beliy-parohod.ru.