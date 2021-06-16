Предлагают ограничить скорость электросамокатов

Департамент транспорта Севастополя опубликовал проект схемы ограничения скоростного режима средств индивидуальной мобильности — СИМ (в том числе самокатов) в местах массового скопления людей.

На определенных территориях — в районе центрального городского кольца, в Балаклаве, в парке Победы и парке «Учкуевка» — предлагается установить максимальную скорость такого транспорта 15 км/ч. На остальной территории города — 25 км/ч.

Указывается, что движение на СИМ должно быть запрещено на дорогах без тротуаров и велодорожек.

Жителям Севастополя предлагается принять участие в обсуждении, что они делают весьма активно.

Предлагают запретить прокат самокатов после 22.00 в спальных районах. Установить категорический запрет выезда на проезжую часть. Требуют оснастить электросамокаты шумовыми устройствами: «А то подъезжают, и не слышно их».

Жителей города удивляет, почему в предлагаемую схему не внесены территории возле школ и рынков, где много пешеходов. Почему не внесена пешеходная дорога к Херсонесу? «Там огромное количество пешеходов и туристов, а самокаты там опасны».

Высказывается мнение, что скорость в 25 км/ч будет слишком высока для скверов и парков: «Там надо 15 км/ч».