Предлагают ограничить скорость электросамокатов
Департамент транспорта Севастополя опубликовал проект схемы ограничения скоростного режима средств индивидуальной мобильности — СИМ (в том числе самокатов) в местах массового скопления людей.
На определенных территориях — в районе центрального городского кольца, в Балаклаве, в парке Победы и парке «Учкуевка» — предлагается установить максимальную скорость такого транспорта 15 км/ч. На остальной территории города — 25 км/ч.
Указывается, что движение на СИМ должно быть запрещено на дорогах без тротуаров и велодорожек.
Жителям Севастополя предлагается принять участие в обсуждении, что они делают весьма активно.
Предлагают запретить прокат самокатов после 22.00 в спальных районах. Установить категорический запрет выезда на проезжую часть. Требуют оснастить электросамокаты шумовыми устройствами: «А то подъезжают, и не слышно их».
Жителей города удивляет, почему в предлагаемую схему не внесены территории возле школ и рынков, где много пешеходов. Почему не внесена пешеходная дорога к Херсонесу? «Там огромное количество пешеходов и туристов, а самокаты там опасны».
Высказывается мнение, что скорость в 25 км/ч будет слишком высока для скверов и парков: «Там надо 15 км/ч».