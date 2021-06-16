На Приморском бульваре появилась детская песочница

О том, что на Приморском бульваре установили детскую песочницу, возмущенно рассказали пользователи соцсети. Они же разместили фотографии, на которые резко отрицательно отреагировали и другие пользователи.

Особенно, по их мнению, возмутительно, что песочницу устроили между центральным кругом с фонтаном и смотровой площадкой-балконом, с видом на бухту и солнечные часы.

— Лучше бы Ракушку доделали, — прокомментировал фотографии один из участников обсуждения.

— Это как песочницу сделать на Красной площади. В каждом дворе есть песочница, в центре она зачем? - поддержал его другой.

— Надеюсь, что это сооружение временное, — высказался третий.

Севастопольцы недовольны и тем, что вопрос установки песочницы в столь знаковом историческом месте с ними не обсудили, они требуют немедленно убрать песочницу с Приморского бульвара.

Горожане также вспоминают о креативной идее предыдущего губернатора разместить вязанки сена на площади Нахимова, также вызвавшей массовое неодобрение.