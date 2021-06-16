Госдума приняла закон о расширении полномочий Фонда дольщиков

Государственная Дума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков в целях более эффективного решения проблем пострадавших граждан.

Документ вносит поправки в закон об участии в долевом строительстве и дает возможность фонду дольщиков более оперативно осуществлять свои функции и содействует скорейшему восстановлению прав пострадавших граждан, сообщает ТАСС.

В частности, документом предлагается наделить федеральный фонд функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев. Фонд дольщиков также получит право на привлечение средств дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением для исключения злоупотреблений. В единой информационной системе жилищного строительства планируется создать личные кабинеты регионов, конкурсных управляющих и расширить перечень информации, которую необходимо размещать на платформе.

Кроме того, документ уточняет основания для исключения долгостроев из единого реестра проблемных объектов — это обеспечит достоверный учет домов, в которых есть обманутые дольщики и по которым необходимо принять решения о способе восстановления их прав. Также в случае законодательных ограничений для строительства на земельных участках, перешедших фонду дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, регионы будут вправе передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без конкурса.

Закон обращается к проблемам обманутых участников долевого строительства, которые приобрели нежилые помещения. У регионов появится право решать вопрос о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, которые приобретались гражданами для ведения предпринимательской деятельности, и передавать такие помещения в случае такой возможности. Таким образом закон даст возможность детально рассматривать каждый объект и не допускать к решению этого вопроса аффилированных граждан и компании недобросовестного застройщика.

Еще одна норма касается проблемных объектов, которые невозможно достроить или продать. Предполагается, что такой земельной участок не должен быть брошен, он должен быть благоустроен, либо на нем должно быть осуществлено альтернативное строительство. Вместе с этим законодательная инициатива вводит технологию максимально эффективного восстановления прав обманутых дольщиков в Крыму и Севастополе, которой раньше не было.

Законодательство о долевом строительстве

Документ также вносит изменения в целом в регулирование долевого строительства. В частности, одна из поправок позволит дольщикам зарегистрировать право собственности или переход такого права на объект долевого строительства, даже если на земельной участок под этим домом наложен арест.

Закон также вносит изменения в работу единой информационной системы жилищного строительства, в которой будут отображаться все многоквартирные дома и все индивидуальное жилищное строительство, которое возводится в России, а не только те дома, где привлекаются средства граждан.

Кроме того, авторы законопроекта ко второму чтению исключили из него норму, которая могла лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика с недостатками. Ранее она вызвала большой резонанс, поэтому было решено сохранить нынешнее положение дел.