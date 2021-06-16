Балаклавский музей отремонтировали и дополнили

В середине мая возобновил работу Музей фортификационных сооружений в Балаклаве. Сейчас там проводят пешие экскурсии, а в перспективе — запуск лодочного маршрута по внутреннему каналу, по которому внутрь горы Таврос заходили подводные лодки, укрываясь от потенциально возможного ядерного удара противника. Длина канала — 600 метров, глубина — восемь, ширина — 10.

Севастопольцам, а балаклавцам тем более, хорошо известна непростая судьба этого ранее засекреченного военного объекта времен «холодной войны», функционировавшего до 1992 года, потом оставленного военными, разграбленного и воссозданного в 2003 году в ином, теперь уже музейном, качестве.

От засекреченного объекта до музея

С 2014 года он назывался Военно-исторический музей фортификационных сооружений. В ноябре 2019 года стало известно, что музей в Балаклаве станет филиалом питерского Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. И вот начались работы по его реконструкции.

В настоящее время основная часть работ завершена, музей переформатирован в соответствии с требованиями времени и законодательства РФ. Он стал интерактивным, технически более насыщенным, в том числе различными визуальными, звуковыми и эмоциональными эффектами.

О проведенных преобразованиях «Севастопольской газете» рассказал нынешний директор музея Юрий Тарариев.

По его словам, с 11 марта приказом министра обороны РФ музей был расформирован и передан под руководство управления имущества специальных проектов (УИСП) Министерства обороны, что коренным образом изменило его статус и возможности.

В разговоре он сразу уточнил, что прежнее название музея «Подземный завод подводных лодок» принципиально неверно. На самом деле это было укрытие для дизельных подводных лодок, которые, в отличие от атомных, априори привязаны к базе необходимостью пополнять запасы топлива, воды, питания и, если надо, ремонтироваться.

Для этого в штольню было закачано 9,5 тысячи тонн топлива, там же располагалась ремонтная база и хранился запас продовольствия.

Реставрация совпала с юбилеем

По словам Ю.Тарариева, проведенная реконструкция была долгожданной и необходимой, тем более, что в июне исполняется 60 лет, как Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Советского Союза адмирал флота Сергей Горшков подписал документ о приемке данного объекта у строителей. С тех пор действующий когда-то объект стал музеем, с соответствующими новому статусу требованиями в области безопасности.

— Прежде мы не вписывались в нормы российского законодательства по требованиям пожаробезопасности. В музее отсутствовала сигнализация, не было воды, канализации, а качество бетонных покрытий затрудняло перемещение людей, тем более с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники своими силами старались ремонтировать помещения, но с учетом ежегодно выделяемых на музей 300 тысяч рублей и ограниченности стройматериалов это было сродни латанию лоскутного одеяла, — рассказывает Ю.Тарариев.

На кардинальное решение вопроса повлиял замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который убедил министра Сергея Шойгу в необходимости проведения реставрационных работ всех 19 тысяч кв.метров подземной части комплекса.

Надо было демонтировать давно вышедшее из строя проржавевшее оборудование, устроить вентиляцию, решить вопрос с отоплением. Последнее стало возможным благодаря новым технологиям и установке тепловых пушек, позволяющих создавать тепловые барьеры и препятствовать проникновению в экспозиционные помещения холодного воздуха, сквозняков и сырости.

Как оказалось, на быстрое течение ремонта в музее особо не рассчитывали, однако подрядчик ООО «Олимпситистрой» взялся за дело всерьез. В итоге работы, начатые 19 февраля 2021 года, к 9 мая уже завершили. Всю подземную часть залили бетоном и отшлифовали, заменили кабельные трассы, установили системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, обновили подсветку, установили стеклянное ограждение вдоль всего канала. И... в музее наконец-то появились туалеты, которых раньше и в помине не было.

Будет второй этап

Как пояснил Ю.Тарариев, сделанное на сегодня является лишь первым этапом реконструкции. Во втором предполагается охватить заводскую часть, где раньше располагались цеха.

Там планируем разместить экспозицию, посвященную подводным силам ЧФ, с начала 1906 года до наших дней, с показом техники и рассказом о людях. Разумеется, заводское оборудование не сохранилось, зато установлен экран, на котором показывают хроникальные кадры работы в цеху.

— На сегодня экспонаты о подводных силах разбросаны по музею, но мы хотим собрать их в одном месте. Тогда появится возможность сконцентрировать внимание на конкретном историческом прошлом и настоящем подводных сил ЧФ, — продолжил директор музея.

Он также планирует отдельно расположить экспозицию о том, как хранился ядерный боезапас и как выглядела зона работы с ним. Об этом во всех деталях рассказали ветераны-подводники, которых привлекали к работе над экспозицией.

— Все разделим и сделаем так, как положено, — заверил Ю.Тарариев.

Настоящая подводная лодка

Настоящая дизельная подводная лодка действительно появится в музее. И произойдет это до ноября.

По словам Ю.Тарариева, речь идет о дизельной средней подводной лодке 633-го проекта, построенной в 60-е годы.

Сейчас она стоит в Южной бухте, на попечении дивизиона подводных лодок ЧФ. Ее характерная особенность в том, что торпедные аппараты вынесены за пределы прочного корпуса. То есть в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации, прочный корпус, где находится экипаж, не повреждается.

В свое время на этой субмарине испытывали секретные противолодочные системы «Ветер» и «Водопад», которые впоследствии устанавливались на атомных подводных лодках.

— Эта одна из двух подлодок, которые в конце 60-х были переоборудованы для испытания новых твердотопливных ракет. В дальнейшем на них проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет. В 1995 году подлодка была списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя, как плавучая зарядовая станция, а в 2019-м исключена из состава флота. Теперь ее жизнь продолжится в качестве музейного экспоната, — рассказал Ю.Тарариев.

14-я дивизия подводных лодок

Особое место в музее займет экспозиция, посвященная 14-й дивизии подводных лодок, базировавшейся в Балаклаве.

Дивизия испытывала крылатые ракеты, торпедо-ракеты, баллистические ракеты, которые впоследствии устанавливались на атомные подводные лодки. В Балаклаве располагался штаб дивизии, а в районе Фиолента был полигон, на котором проводились «бросковые испытания» крылатых и баллистических ракет.

Новинки экспозиции

По словам Ю.Тарариева, в целом фондовая часть музея не изменилась, но есть и новинки.

В арсенальном дворике установлен морской комплекс МТК-200. Это едва ли не первый морской робот, предназначенный для поиска и обнаружения затонувших подводных лодок и проведения глубоководных работ. В 70-х годах это было уникальное оборудование, намного обогнавшее время. Из-за способности перемещаться в разных плоскостях моряки называли МТК-200 подводным трактором.

Всего таких аппаратов было три. Один из них достался музею в Балаклаве.

Еще одна новинка экспозиции — торпедное вооружение, полученное из учебного отряда ЧФ.

— Теперь можно рассмотреть торпеду изнутри: увидеть аккумуляторные батареи, головку самонаведения, боевой заряд, движитель и т.д. — рассказывает Ю.Тарариев.

В обновленной экспозиции также имеется выставочный энергоблок, позволяющий понять, как подавалось электричество, работала система вентиляции, где хранилась провизия и т.д.

В «Зоне безопасности» — дозиметр радиации с цифровым табло и герметичной дверью, автоматически приводимой в движение в случае превышения показателя радиоактивности.

Объектом осмотра является притранспортный узел торпедной части для вооружения подводных лодок с воссозданным поворотным кругом для транспортировки торпед, инсталляция с настоящей торпедой на рельсовой тележке.

Посетителям будет интересно увидеть макет горы Таврос в разрезе, а также на себе ощутить смоделированное прохождение взрывной волны.

Технический этаж и схему прохождения кабель-трасс теперь можно рассмотреть под стеклом в полу.

Безусловный интерес вызывают макеты кораблей. Среди них — подводная лодка, крейсер, авианесущий крейсер, а также ныне пребывающие в составе ЧФ СКР «Пытливый» и РКВП «Бора».

О том, как работала секретная часть, как получали и выдавали портфели с секретами, рассказывает еще одна инсталляция.

Готовность к сезону №1

По словам Ю.Тарариева, в новом сезоне экскурсантам будут предоставлены новые возможности. Среди прочего — возможность приобретать и бронировать билеты через интернет и расплачиваться картой «Мир».

Формат знакомства с экспозицией можно выбрать: самостоятельно с аудиогидом или в группе, с экскурсоводом.

Продлено и время работы музея. Заход последней группы в 19.30.

— За счет заработанных дополнительно денег появилась возможность премирования коллектива, — поделился Ю.Тарариев.

Хочется разве пожелать, чтобы само посещение музея стало более доступным для пенсионеров, школьников, да и вообще севастопольцев, для которых 700 рублей за билет — дороговато.