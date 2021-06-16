2,5 тонны лаванды украли прямо с поля

Сотрудники полиции Симферополя задержали в Санкт-Петербурге молодую женщину, подозреваемую в краже урожая лаванды у своих партнеров по семейному бизнесу. С сообщением о краже обратился в полицию 21-летний симферополец.

Он с отцом и сестрой — владельцы бизнеса по выращиванию и реализации эфирно-масличных растений. Приехав в очередной раз на свои поля, он вместе с отцом обнаружил, что лаванда, предназначенная для реализации, скошена. На частных угодьях, принадлежащих семье, украден урожай весом 2,5 тонны. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 27-летнюю сестру заявителя — соучредительницу общего семейного бизнеса.

В ходе допроса подозреваемой выяснилось, что, не поставив в известность своих партнеров, девушка собрала и продала третьим лицам урожай. Получив деньги за реализацию лаванды, она уехала в Санкт-Петербург, где и была задержана оперативниками из Симферополя.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере» (лишение свободы на срок до шести лет) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции также устанавливают иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.