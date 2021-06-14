В парке Воронцовского дворца зацветает агава

На северном Парадном дворе дворца готова к цветению большая американская агава. Цветение — явление для этого растения довольно редкое, поэтому сам этот факт вызывает большой интерес и у посетителей, и у биологов.

Как сообщили «Севастопольской газете» в отделе по связям с общественностью ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник», соцветие уже полностью сформировалось и вот-вот раскроется тысячами цветков.

Да, да! Соцветие может содержать до 17 тысяч цветков.

Один лишь раз

Цветет агава один раз в жизни единственным стреловидным соцветием длиной до 15 метров. После цветения растение отмирает, образуя многочисленную корневую поросль.

На родине (юг Северной Америки, пустыни Мексики) цветение наступает в возрасте 6-15 лет, в условиях культуры — в 20-40-летнем возрасте, когда полностью разовьется и становится способным к цветению.

В середине агавы появляется стремительно растущая стрелка высотой 8-12 м. Цветонос распускается мелкими желто-кремовыми душистыми цветками, которые содержат много нектара.

На сегодня в парке «Алупкинский» произрастают четыре растения в возрасте 10 лет и около 20 — в возрасте до 5 лет. Одна из этих агав готова к цветению. Соцветие достигло высоты девять метров и полностью сформировалось.

Цвести агава будет 2-3 месяца. Так что спешите видеть!

Предыдущий раз агава в Воронцовском дворце цвела в 2017 году.

Только на Южнобережье

Агава американская — одно из самых популярных растений, которые выращивают в оранжереях и в комнатных условиях. В открытом грунте в Крыму она может расти только на Южном берегу, потому что выдерживает краткосрочное понижение температуры лишь до минус 9°С.

Агава — вечнозеленое многолетнее растение с гигантскими листьями. Растение имеет сильно укороченный стебель с розеткой длинных толстых листьев сизо-зеленого цвета, но есть разновидности с пестрыми листьями, отличающиеся широкой желтой полосой, идущей по краям листа. Листья могут быть изогнуты, по краям вооружены шипами и имеют на конце твердую колючку.

Сизаль и сапонины

Агава — очень важное в промышленном отношении растение. Волокно, добываемое из ее листьев, носит название «сизаль». Оно идет на веревки, набивку матрасов и изготовление циновок. Из листьев, богатых стероидными сапонинами, фармацевты синтезируют гормональные препараты. Агаву в промышленных масштабах выращивают в Мексике, Восточной Африке, Индонезии и на Филиппинах.