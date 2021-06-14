Прокуратура и предприниматели обсудили проблемы земельных отношений

Прокуратура города организовала «круглый стол» на тему «Взаимодействие органов власти и бизнеса в сфере земельных правоотношений» на площадке Севастопольской торгово-промышленной палаты.

На мероприятии обсуждались актуальные для бизнеса темы: получение государственных услуг в ДИЗО, кадастровый учет и регистрация прав, особенности регулирования градостроительных отношений в Севастополе, использование земли в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

В «круглом столе» под председательством заместителя прокурора города Андрея Жугина участвовали представители прокуратуры, руководители департаментов по имущественным и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, Севреестра, Севнаследия, региональных отделений общероссийских общественных организаций в сфере бизнеса и предприниматели.

Последние имели возможность не только задать интересующие вопросы руководителям органов власти и надзорного ведомства, но и высказать свое мнение о путях разрешения накопленных за семь лет проблем в сфере земельных отношений.

В итоге участники «круглого стола» отметили важность конструктивного сотрудничества власти и бизнеса, необходимость выработки единообразного подхода к решению проблем, преодоления недоверия предпринимателей к государственным институтам, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.