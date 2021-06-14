Изменили расписание пригородных поездов

Пригородный поезд №6940 Севастополь – Симферополь, отправляющийся из Севастополя в 15.10, теперь останавливается на станции «Почтовая». Прибывает он туда в 16.37 и стоит одну минуту, сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога».

С 17 июня изменяется расписание движения пригородного поезда Симферополь – Евпатория (№6646/45). Он будет отправляться из Симферополя позже — не в 10.00, а в 11.12. Это позволит делать на него пересадку на станции «Остряково» в 10.43 пассажирам электропоезда Соленое Озеро – Симферополь (№6623, отправление в 9.00).