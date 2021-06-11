Вода под Азовским морем оказалась совсем не пресной

Вода, которая может быть получена из месторождений под Азовским морем, предположительно, имеет высокий уровень минерализации. Это может стать причиной отказа от проекта в пользу строительства опреснительных установок.

Об этом ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Специалисты получили первые пробы воды из-под Азовского моря. Геологические препятствия для добычи воды, по словам Аксенова, отсутствуют, месторождение находится на небольшой глубине. Однако качество воды вызывает сомнения у специалистов.

«Проблема в том, что количество твердых частиц с превышение нормы, минерализация высокая, — сказал Аксенов. — [Если другие результаты не будут получены, ] придется этот проект забыть и ставить опреснительные установки в Симферополе, Сакском районе и Ялте. Единственный выход, другого вообще нет».

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах ввели графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить, летом предполагается возобновление круглосуточной подачи воды. Ограничения в дневные часы по-прежнему действуют только в Алуште. В Симферополе и Ялте воду отключают только ночью, при этом власти обещают, что с 1 июля по 1 октября вода будет подаваться круглосуточно.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.