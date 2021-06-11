В Ушаковой балке строить не будут, но будут благоустраивать

Речь идет о памятнике природы регионального значения «Ушакова балка», в отношении которого 10 июня приняли постановление правительства Севастополя.

Как сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, постановление разработано для организации, охраны и функционирования особо охраняемой природной территории.

— Предлагаю внести изменения в паспорт этого объекта. Учитывая незначительную площадь этого памятника природы — 11,92 га, а также в целях исключения вероятности нарушения сохранности природных комплексов, новая редакция паспорта устанавливает запрет на осуществление строительства объектов капитального строительства и линейных объектов на территории ООПТ, — представила проект документа Ю.Гаврилова.

При этом она подчеркнула, что возможность благоустройства этой территории сохраняется.

По ее словам, Севприроднадзор закладывает финансирование на следующий год на разработку проекта благоустройства территории, которой сейчас управляет севастопольское лесничество. Лесники следят за порядком, они же убирают отходы и делают санитарную обрезку зеленых насаждений.

— Финансирование мы предусмотрим и разработаем благоустройство так, чтобы оно соответствовало требованиям природоохранного законодательства.