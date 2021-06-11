В СевГУ откроют IT и гуманитарный классы

Два 10-х лицейских класса примут учеников уже в сентябре.

Об этом сообщила 10 июня на заседании правительства директор департамента образования Елена Богомолова.

— У нас на три года в программе развития образования предусмотрено 11,543 млн рублей, — доложила Е.Богомолова.

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, в предстоящем учебном году лицеисты будут учиться непосредственно в корпусе СевГУ на улице Университетской, а в следующем все четыре класса (в 2022 году наберут еще два десятых) переедут в здание на проспекте Гагарина, в котором к тому времени закончится ремонт.

— В университете есть лицензия на образовательную деятельность данного уровня, и они имеют право ее осуществлять, — сообщила Е.Богомолова.

По еесловам, первый набор в лицейские классы будет объявлен в ближайшее время, основанием для зачисления станут результаты сдачи ОГЭ в 9-х классах.