В Омеге спасли утопающего

На второй день после официального открытия купального сезона на пляже «Омега» произошел несчастный случай на воде.

Сигнал о необходимости оказания помощи мужчине, заплывшему за буйки на пляже «Омега», поступил на пульт управления дежурного Центра гражданской защиты 8 июня в 11.57.

К месту происшествия на спасательной шлюпке направились сотрудники ПСП «Омега». Мужчина был обнаружен, извлечён из воды и эвакуирован в безопасное место. По информации свидетелей, мужчине в воде стало плохо.

В спасательной операции было задействовано два человека личного состава и одно плавсредство, сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты.

Официальный купальный сезон в этом году начался 7 июня и продлится до 15 сентября.