Ищут проектировщика для реставрации здания школы №3

Речь идет об оказании услуг по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Константиновское реальное училище», расположенного по адресу: ул.Советская, 57 (здание Государственного бюджетного образовательного учреждения Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением английского языка им.Невского»).

Сумма контракта — 21,3 млн рублей, площадь объекта — 3817,80 кв.м.

По словам историка, основателя сообщества «Архитектура Севастополя» Степана Самошина, в первую очередь необходимо отреставрировать фасад здания, вернуть ему первоначальный вид, очистить от штукатурки, которой он был покрыт лет 15 назад.

— Единственное, чего бы мне очень хотелось, чтобы на фасаде была восстановлена историческая надпись о том, что изначально в здании располагалось Константиновское реальное училище.