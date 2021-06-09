Звезды мирового балета выступят в ДКР

В Севастополе 12-13 июля выступят звезды мирового балета. Это будет второй гала-концерт, проводимый под эгидой Севастопольского театра оперы и балета.

Первый — состоялся в сентябре 2020 года в Театре им.Луначарского.

Как рассказал заместитель директора Севастопольского театра оперы и балета, народный артист России Андрей Уваров, севастопольским зрителям представят полномасштабный двухактный концерт, с участием звезд мирового балета — артистов Большого и Мариинского театров, а также столичного Театра им.Станиславского и Немировича-Данченко. В планах организаторов и участие иностранных артистов, о чем пока они говорят с осторожностью.

Конкретные имена артистов — участников гала-концерта пока не называются, однако его программа уже сформирована. Известно также, что в концерте примут участие 12-14 артистов, то есть шесть-семь пар.

— Мы привезем лучшие классические и современные балетные номера, шедевры мирового балета, а также образцы современной хореографии, — анонсировал предстоящий концерт А.Уваров.

Он также пояснил, что в этом году гала-концерт проведут в Доме культуры рыбаков.

— Дело не в размере площадки. В ДКР сцена всего на метр больше, чем в драмтеатре им.Луначарского. Ставка сделана на удобство для зрителей, — рассказал замдиректора театра.

По его словам, гала-концерт требует довольно серьезной подготовки, поскольку специфика балетного выступления предполагает соблюдение целого ряда условий, в том числе мягкий пол, хороший свет и др.

— Пока все необходимое привезти, разместить и свести воедино... Поэтому требуются определенные административные усилия, — поделился А.Уваров.

Он также ответил на вопрос «Севастопольской газеты» о том, что представляет на сегодня Севастопольский театр оперы и балета.

— Пока театр является только юридическим лицом, не обладающим творческим потенциалом. Согласно дорожной карте, такое состояние сохранится до завершения строительства здания в 2023 году. За полгода до этого мы начнем формировать творческий штат, поскольку именно тогда у нас появится возможность разместить артистов и предоставить им условия для занятий, — сказал замдиректора.

По его мнению, пока решено представлять севастопольцам лучшие выступления балетных артистов страны в формате гала-концертов, в которых в будущем будут участвовать не только балетные, но и оперные исполнители.

Что касается директора севастопольского оперного театра и ректора Севастопольской хореографической академии Сергея Полунина, то этим летом он обязательно выступит в Севастополе в рамках фестиваля «Опера в Херсонесе».