Привезут картины Айвазовского, Малевича и Филонова

В Севастополь в рамках национального проекта «Культура» привезут картины выдающихся русских художников и выставят в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

От Севастополя до Алупки

Как рассказал директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов, Малевич и Филонов ранее никогда не экспонировались в Крыму. Теперь же планируется компактная выставка, где будут продемонстрированы работы, относящиеся к интересному периоду творчества обоих художников, когда они были на грани перехода от экспериментального сюрреализма.

— Если говорить о Малевиче, то это будут картины из его «крестьянского цикла», относящиеся к периоду, когда на рубеже 30-х годов художник уже эмигрировал из своих экспериментов с красными квадратами, кругами и линиями, — рассказал В.Зотов.

В Севастополь привезут по одной картине Малевича и Филонова, и еще по одной работе наиболее ярких их учеников. Все это даст возможность проследить развитие творчества обоих великих живописцев, в том числе взаимосвязь с русской иконописью.

Выставка предварит более масштабную экспозицию, которую развернут в Алупкинском Воронцовском дворце с сентября по ноябрь. Таким образом, выставка в Севастополе станет своеобразным приглашением доехать до Алупки и познакомиться с большим.

Севастополь Айвазовского

Что касается выставки Ивана Айвазовского, то, по словам директора галереи, это будет буквально несколько картин, но они будут масштабными и непременно связанными с Севастополем. Великого мариниста будут выставлять с 1 июля по октябрь, но дата открытия пока предварительная.

Представленные работы охватят период творчества И.Айвазовского, связанный с Крымской войной и последующим периодом.

— Этот проект реализуют три музея: Российская государственная художественная галерея, Музей героической обороны и освобождения Севастополя и Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского, которая сейчас закрыта на реконструкцию, в связи с чем другой возможности экспонировать полотна из коллекции пока нет.

В этом смысле планируемая выставка весьма примечательна. У севастопольцев и гостей города будет уникальная возможность приобщиться к творчеству этого известного художника-мариниста.

Художественную галерею на мысе Хрустальный все-таки построят

В.Зотов подтвердил «Севастопольской газете» перспективы строительства картинной галереи на мысе Хрустальный, как части создаваемого сейчас культурно-исторического кластера. По его словам, галерея разместится рядом с оперным театром.

— Было много обсуждений, связанных с местом посадки здания. В настоящее время идет процесс согласования проекта, который планируется представить севастопольцам в обозримом будущем. Сроки строительства галереи совпадают со сроками строительства театра оперы и балета — конец 2023 года, — рассказал В.Зотов.

По его информации, здание галереи включит четыре выставочных пространства, три из которых имеют отношение к классическому изобразительному искусству. В четвертом расположится галерея современного искусства. Последнее, как планируется, в будущем станет площадкой для проведения международного биеннале современного искусства южных стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока.

Отдельное музейное пространство будет посвящено героической истории Севастополя.

— Мы сейчас над всем этим думаем, занимаемся проектированием. У нас есть собственная концепция. Безусловно, мы будем советоваться с севастопольцами, — обнадежил В.Зотов.

Он также сообщил, что готов всячески сотрудничать с местными художниками и создавать с ними совместные творческие проекты. Уже сейчас есть идея возрождать мозаичное искусство. Планируется сделать мозаичную реплику картины А.Дейнеки «Оборона Севастополя». Разумеется, в новом прочтении.