Приглашают на фестиваль мороженого

С 12 по 14 июня между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским аквариумом будет проходить фестиваль авторского мороженого. Праздник приурочили к Дню России, Дню города, а заодно и к Всемирному дню мороженого, который отмечают 10 июня.

Продегустировать это самое популярное летнее лакомство, изготовленное по итальянской технологии, поучаствовать в мастер-классах, а также поиграть с аниматорами — героями популярных мультфильмов приглашают на смотровую площадку между ДДЮТ и Севастопольским аквариумом. Именно там организаторы обещают удивлять гостей различными вкусами мороженого целых три дня, заявляя, что за это время будут съедены десятки килограммов освежающего десерта.