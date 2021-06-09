Поиск пропавших людей по геолокации упростили

Норма закона предполагает возможность поиска пропавшего человека по данным его гаджетов на основании мотивированного постановления руководства органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, не дожидаясь решения суда.

При этом в документе прописана необходимость получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска. Также суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации, сообщила пресс-служба Государственной Думы.

«Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда, — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя поправки. — В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон».

«Это важное решение — в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни», — добавил В.Володин.

Ранее Госдума приняла поправки в Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.