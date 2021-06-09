На «Тавриде» рисуют мурал к Дню России

Художники работают над тематическим муралом в цветах российского флага с образами крымской природы. Белый — это облака, синий — море, и красный — маковое поле, говорится в сообщении пресс-службы арт-кластера «Таврида». Закончить картина художники стрит-группы Desarte365 должны к 12 июня — к Дню России.

Это уже седьмой мурал на трассе и второй в этом году.

Масштабный стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Тогда вдоль дороги создали пять первых муралов. В нынешнем году к празднованию Дня Победы художники Desarte365 нарисовали еще один тематический мурал по мотивам картины одного из ведущих художников-маринистов ВМФ при Центральном военно-морском музее Вячеслава Овчинникова «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411».

Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».