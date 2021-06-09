Чиновники городского правительства отчитались о доходах за 2020 год

Заместители губернатора и руководители департаментов и управлений в прошлом году заработали в два-три раза больше своего шефа.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, официально занявший эту должность в октябре 2020 года, задекларировал доход за прошлый год порядка 2,09 млн рублей, что на 1,11 млн рублей меньше, чем годом ранее. Он по-прежнему владеет квартирой в Москве. Супруга губернатора за 2020 год показала доход в три тысячи рублей. В ее собственности также треть квартиры в Севастополе (остальная часть оформлена на детей) и автомобиль Nissan Murano.

В плюсах

Первое место в рейтинге вице-губернаторов по доходу за прошлый год у Светланы Пироговой с 9,34 млн рублей. Это на 4,65 млн рублей больше, чем в 2019 году. В собственности у нее две квартиры, гараж, автомобиль Renault Megane II. Доход супруга вице-губернатора — 2,56 млн рублей, почти на два млн рублей больше, чем годом ранее. Вместо участка в 10 соток, задекларированного в 2019 году, у него появились квартира 42,1 кв.м и гараж.

На втором месте Алексей Парикин. Согласно декларации его доход составил 9,31 млн рублей, что на 4,87 млн больше, чем в 2019 году. У него в собственности участок в семь соток, жилой дом 350,4 кв.м, два автомобиля Toyota Prius и Toyota Land Cruiser Prado. Доход у супруги за год — 45 тысяч рублей.

На третьем месте Николай Жигулин. В декларации за 2020 год он указал доход 7,38 млн рублей, что на 2,93 млн рублей больше, чем в 2019 году. Тогда Н.Жигулин был вице-мэром Норильска в Красноярском крае. В недвижимости у него изменений нет: два земельных участка (12 и 6,1 соток), квартира, 68,4 кв.м, автомобиль Volvo XC70. В 2020 году вице-губернатор приобрел мотоцикл Honda NT700VA. Жены и детей у него нет.

Далее следует Игорь Михеев, задекларировавший 5,77 млн рублей. До этого он работал директором департамента Министерства просвещения Российской Федерации. В 2019 году его доход составлял 8,91 млн (из них 5,65 млн — субсидия на приобретение жилья). В собственности И.Михеева земельный участок 6 соток, дача 84,0 кв.м, полквариры площадью 46,5 кв.м и автомобиль Hyundai i30. Его супруга в прошлом году заработала миллион. Ей принадлежат половина квартиры 46,5 кв.м и четверть квартиры 53,1 кв.м.

Доход вице-губернатора Марии Литовко составил 5,17 млн рублей, что на 2,51 млн рублей больше, чем в 2019 году. В собственности у нее два земельных участка 25 и 101,22 соток, два автомобиля Ford Fiesta и Cadillac SRX, две квартиры 64 и 32,7 кв.м. В 2019 году М.Литовко также декларировала две квартиры, но одна из них была чуть больше (35,2 кв.м) нынешней.

Александр Кулагин указал в декларации доход 4,53 млн рублей, что на 1,05 млн больше, чем в 2019 году. Он имеет квартиру 45,8 кв.м. У жены доход 267 тысяч рублей, земельный участок 80,6 соток и автомобиль Nissan Note. В декларации 2020 года появилась квартира в 94,4 кв.м.

Самый финансово успешный год среди руководителей департаментов был у директора капстроя Иллариона Гапицонова, который задекларировал доход в 8,08 млн рублей. Это на 6,52 млн больше, чем в 2019 году. Он владелец пяти земельных участков (четырех, общей площадью 22,8 соток в России и одного — 17,2 соток на Украине), двух жилых домов (77 кв.м и 417,3 кв.м), четырех квартир, общей площадью почти в 230 кв.м, нежилого помещения 32 кв.м, мотоцикла Harley Davidson. Автомобиль Hyundai i40 в 2020 году И.Гапицонов сменил на Hyundai Santa Fe, продал дом, площадью 155,5 кв.м, а его жена — автомобиль BMW 520d. Супруга заработала 25 тысяч рублей; владеет квартирой 108,3 кв.м и половиной нежилого помещения 185,0 кв.м. В семье трое несовершеннолетних детей. Доход одного из них составил 72 рубля; другого — 194 тысячи рублей.

Успешным прошлый год оказался и для директора департамента цифрового развития Александры Осиповой. Она заработала 7,17 млн рублей, что на 4,95 млн рублей больше, чем годом ранее. Доход мужа — 271 тысяча рублей, а в 2019 году дохода не было вообще.

Начальник управления госрегистрации права и кадастра Артем Фадеев показал доход в 5,34 млн рублей, что на 2,42 млн рублей больше, чем в 2019 году. В его собственности четверть квартиры 73,4 кв.м. Супруга заработала 2,51 млн рублей; владеет квартирой 60,0 кв.м.

В антикоррупционной декларации директора ДИЗО Оксаны Кузнецовой указан доход 5,33 млн рублей. Декларацию за 2019 год найти не удалось. Тогда О.Кузнецова служила в полиции, но на сайте УМВД Севастополя декларации заканчиваются 2018 годом. Муж О.Кузнецовой в прошлом году заработал почти 700 тысяч рублей.

Директор департамента общественных коммуникаций Анастасия Преловская (Солопека), ушедшая осенью 2020 года в декретный отпуск, задекларировала 4,19 млн рублей дохода, что на 1,11 млн больше, чем годом ранее. Ее супруг — также служащий департамента общественных коммуникаций — задекларировал доход в 5,95 млн рублей.

Даже меньше, чем было

Есть чиновники, чьи доходы почти не изменились или даже уменьшились.

Директор департамента образования Елена Богомолова отчиталась за доход в 2,23 млн рублей, она заработала на 436 тысяч больше, чем в прошлом году. Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников задекларировал доход 1,56 млн рублей, что на 150 тысяч больше, чем годом ранее.

Директор департамента финансов Владимир Штоп показал в декларации 2,86 млн рублей, что на 191 тысячу меньше, чем в 2019 году. Его супруга получила доход в 1,27 млн, что на 5,7 млн меньше, чем годом ранее.

Станислав Борисенко, директор департамента труда и социальной защиты, указал в декларации доход 2,85 млн рублей, что на 370 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году.

Завершает рейтинг по доходам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов — 1,31 млн рублей. Это на 343 тысячи рублей меньше, чем в 2019 году. Супруга в отчетном году заработала 782 тысячи рублей, что на полмиллиона рублей больше, чем в 2019 году. В 2020 году семья Горловых к двум имеющимся автомобилям (Nissan Almera и Nissan Juke) приобрела два внедорожника Toyota Lexus GX 460.