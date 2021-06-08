Самокатчикам советуют ездить осторожно

Центр управления регионом (ЦУР) и общественники Крыма после увеличения количества жалоб в соцсетях на столкновения с электросамокатами разработали рекомендации для их водителей, сообщили ТАСС в крымском ЦУР.

«К сожалению, в Крыму пока не развита инфраструктура для этого вида транспорта, а в Правилах дорожного движения (ПДД) упоминание персонального электротранспорта вообще отсутствует. Они передвигаются по пешеходным зонам и проезжей части, мчатся на высоких скоростях, закладывают виражи и не имеют соответствующей экипировки, не знают ПДД. Становится понятным, что необходимо обезопасить остальных граждан и, вероятно, разработать порядок эксплуатации средства индивидуальной мобильности в общественных местах», — приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Анатолия Половинца.

ЦУР ссылается на жалобы в соцсетях по поводу столкновений электросамокатов с машинами и наездов на пешеходов, которые нередко происходят на набережных курортных Алушты и Ялты, в Гагаринском парке Симферополя. Рекомендации выполнены в виде памяток, в них самокатчиков призывают не лавировать и не петлять при движении, не подвозить пассажиров и не пытаться брать в дорогу тяжелые грузы.

Отмечается, что «поскольку в Крыму начались не только летние каникулы для школьников, но и курортный сезон, Центр управления регионом надеется, что благодаря памятке, подготовленной совместно с крымскими общественниками, происшествий с электросамокатами станет меньше». В ЦУР уточнили, что рекомендации в ближайшее время начнут распространять в социальных сетях.

Совершенствование правил

2 июня Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД РФ предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта — самокатов, велосипедов, сигвеев, моноколес. В частности, СПЧ предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов.

До этого, 15 апреля, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в Правилах дорожного движения приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в ПДД.

Кстати

В ряде стран электросамокаты постепенно обрастают правилами. Это штрафы за езду по тротуару или без шлемов, возрастные ограничения, запрет на перевоз нескольких человек.

Во Франции на электросамокатах разрешено передвигаться только по велодорожкам или дорогам, где максимальная разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. Если водитель этого транспорта все же осмелится выехать на тротуар, ему грозит штраф в размере 135 евро.

В Германии также можно перемещаться исключительно по велодорожкам, ну а если таковых нет — то выезжать на проезжую часть.

В Барселоне в Испании разрешено передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам или по проезжей части пешеходных улиц. При этом запрещено парковать их на тротуаре, чтобы не мешать пешеходам, привязывать их к деревьям, светофорам, скамейкам. В Валенсии разрешили пользоваться тротуарами, но не разгоняясь быстрее 10 км/ч.