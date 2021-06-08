Пограничный пункт «Чаплынка» закрыт

7 июня украинский пограничный пункт «Чаплынка», расположенный напротив российского автомобильного пункта пропуска «Перекоп» на севере Крыма, в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через границу.

Российские пограничники рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок на Украину и следовать через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск» или многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

В настоящее время очередей в этих двух пунктах пропуска нет, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

О возобновлении пропуска лиц и транспортных средств через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Перекоп» будет сообщено дополнительно.

Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, в пункте пропуска «Чаплынка» с 7 июня проводятся ремонтные работы, которые планируется завершить в течение двух недель.