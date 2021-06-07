Ввести в эксплуатацию улицу Льва Толстого теперь обещают в конце июня

— Идет комиссионная приемка работ, подрядчик устраняет замечания, планируем до конца этого месяца закончить, — пообещал П.Иено, напомнив, что данный объект является одним из трех, переходящих с 2020 года. Два из трех — улица Речная и переулок Речной — уже введены в эксплуатацию.

Он также сообщил, что всего в 2021 году запланировано капитально отремонтировать 18 дорог. На следующий год планируется реализация еще 14 объектов, с общей протяженностью 12,7 км. Пять объектов уже имеют высокую степень готовности (примерно 90%).

По словам П.Иено, на всех объектах ведутся работы, на некоторых планируется применить новую технологию холодного ресайтинга, используемую для ускорения процесса ремонта.

— На всех объектах закончили переустройство инженерных коммуникаций, будем выходить на асфальтирование и завершение работ, — отчитался П.Иено.

Изначально улицу Льва Толстого обещали отремонтировать в декабре 2020 года. Потом срок сдачи неоднократно сдвигался, в том числе из-за некачественного выполнения работ по укладке асфальтобетона, который, еще не будучи принятым в эксплуатацию, подрядчику пришлось перекладывать заново.

Напомним, что капитальный ремонт улицы Льва Толстого осуществляется в соответствии с федеральным государственным проектом «Безопасные и качественные дороги».