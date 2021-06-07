В Балаклаве отреставрируют «Родину» и водолечебницу Гинали

При реализации проекта по созданию яхтенной марины в Балаклаве будут восстановлены объекты культурного наследия. Некоторые из них приспособят для современного использования.

Так, будет реставрировано здание водолечебницы 19 века. В нем планируется организовать пункт таможенного пропуска.

«Мероприятие предусматривает создание яхтенной марины международного уровня на 600 судов размером от 6 до 75 м и включает [в том числе] реставрацию здания — объекта культурного наследия «Водолечебница имени К.С.Гинали» — с приспособлением под современное использование в целях создания участка морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в ответе правительства Севастополя на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что по проекту развития Балаклавы планируется также восстановление иных объектов культурного наследия и исторических памятников. В том числе кинотеатра «Родина», старейшего в Севастополе, за счет иных источников финансирования.

«В основу концепции проекта заложен принцип сохранения объектов культурного наследия и воссоздания планировочной структуры исторической части застройки бухты, создание новых объектов современной архитектуры, не противоречащих исторической», — отмечается в ответе.

Добавляется, что также в рамках проекта марины запланированы строительство и реконструкция гидротехнических сооружений и инженерных сетей, в том числе локальных очистных сооружений ливневой канализации, дноочищение и дноуглубление Балаклавской бухты, реконструкция административного здания на Таврической набережной для размещения администрации яхтенной марины, благоустройство единой пешеходной набережной протяженностью около 3 км и прилегающих территорий.

«Будет создана комфортная городской среда для жителей города и необходимая инфраструктура для туристов. Проект направлен на комплексный подход к развитию территории», — подчеркнули в правительстве региона.

Проектирование марины уже завершено, в течение ближайшего месяца планируется заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы, окончание которых предусмотрено к 2024 году.

О проекте марины

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя. Ранее сообщалось, что генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж».