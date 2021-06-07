Союзы дизайнеров и архитекторов объединились

Региональные отделения союзов дизайнеров и архитекторов объединили свои усилия во имя разработки проектов по созданию удобной городской среды в Севастополе.

Выставка проектов под названием «Городская среда» 4 июня прошла в Союзе архитекторов Севастополя и стала первой в череде мероприятий, запланированных до конца года. Это будут творческие встречи, мастер-классы, презентации и тематические беседы с профильной аудиторией.

Как рассказала «Севастопольской газете» председатель севастопольского отделения Союза дизайнеров России Венера Курмаева, к такому объединению оба творческих союза шли довольно долго.

— Профессия архитектора и дизайнера очень похожи в той части, когда идет речь о ландшафтном строительстве. Мы надеемся, что такая коллаборация позволит нам создать мощный, действующий на энтузиазме, с позитивным посылом экспертный совет специалистов, которым небезразлично, как выглядит наш город, — считает В.Курмаева.

Одновременно планируется продвигать тему профессии дизайнера, что уже в этот раз было наглядно представлено работами студентов кафедры Архитектуры и Дизайна Института развития города СевГУ. И не только студентов, а еще учеников школы «Мои горизонты» — самым юным участником выставки, представившим свой проект, стал ученик 3-го класса этой школы.

В школе учат создавать дизайнерские макеты, а также пробовать себя в начальном проектировании парков или детских площадок.

— Мы хотим выстроить эту линейку: от школьника и студента до члена профессионального союза. Чтобы дети, которых мы обучаем, оставались творить в любимом городе, развивали его правильно и гармонично, — высказала пожелание В.Курмаева.

То, что происходило на выставке, стало самым первым шагом на большом творческом пути, а потому было наполнено эмоциями, предвкушением и радостью.

А еще теми самыми проектами и макетами, которые развесили по стенам небольшого помещения Союза архитекторов и расставили по столам.

Среди проектов – «Площадь 50-летия СССР, с подземным паркингом и торговым центром», экопарк «Тихая бухта в Балаклаве», проектные предложения «Система комплексного озеленения Балаклавы» и «Схема градостроительных узлов и осей урбанизированной части города».

В числе достижений профессионального сообщества — работы признанных мэтров-преподавателей Элины Красильниковой и Дмитрия Чиликина.

— Сегодня здесь представлены работы членов союзов дизайнеров и архитекторов и наших студентов 1-го и 2-го курсов, которые в перспективе тоже вступят в эти союзы. Все проекты объединены тематикой Севастополя. В основе их — пока не глобальные идеи, но и они могли быть взяты за основу городским руководством, — рассказал доцент кафедры Архитектуры и Дизайна Института развития города СевГУ Д.Чиликин, показав на представленный макет стелы в бухте Омега и другие локальные проекты, уже привязанные к конкретной местности.

На выставку пришли и известные севастопольские архитекторы, и дизайнеры, возможность общения с которыми для начинающих зодчих исполнена особого смысла отстаивания собственных идей.

— К сожалению, пока у нас нет понимания между исполнительной властью и профессиональным архитектурным и дизайнерским сообществом. Существующий Архитектурно-художественный совет, как это ни прискорбно, на сегодня не более, чем фикция. Наши проекты, связанные с общим обликом города, к сожалению, не находят достаточного отклика чиновников. К местным специалистам очень мало прислушиваются. А хотелось бы, чтобы было иначе, — констатировала В.Курмаева.