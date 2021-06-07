На берегу в бухте Казачьей ударно построят культурный центр

Проект строительства многофункционального культурно-досугового центра был поддержан на общественном обсуждении. Всего в слушаниях, которые прошли в пятницу, 4 июня, в ДКР, приняли участие 47 жителей микрорайона, представители правительства Севастополя, депутаты, общественники. Проект был единогласно поддержан присутствующими.

Предельная стоимость строительства МКДЦ по итогам госэкспертизы — 1,1 млрд рублей. Центр будет располагаться на территории в 4 га, больше половины ее озеленят, благоустроят, разместят две стоянки на 85 машин и летнюю эстраду на 380 зрителей.

В здании предусмотрены зрительный зал на 400 мест, кружковая зона, кафе, служебные и технические помещения. Рядом разместят летнюю эстраду.

Жители, присутствовавшие на слушаниях, задавали вопросы и о сохранности пляжной зоны, зеленых насаждений, мест для отдыха, шуме от летней эстрады. Интересовали их расширение спортивных зон в районе, сохранность элементов благоустройства, организация работы открытых площадок.

Как заверила казачинцев директор департамента культуры Ирина Романец, все установленные требования и нормативы в части шумо- и звукоизоляции в период работы летней эстрады МКДЦ учтены в проекте и обязательно будут соблюдены при строительстве.

В рамках ФЦП строительство объекта запланировано на 2024-2025 гг. Однако департаментом капитального строительства поданы предложения о переносе реализации мероприятия на 2022-2023 гг.

Помимо культурного центра в Казачьей будет ударно возведена автономная блочно-модульная котельная, которая будет подавать тепло в центр, а также в новые школу, детский сад и поликлинику, строящиеся по соседству.