«Каравеллу» не смогли отремонтировать в срок

Из заброшенного бывшего советского ресторана «Каравелла» до конца 2020 года подрядчик из Ханты-Мансийского АО должен был сделать «Академию добра» — центр волонтерства.

Контракт с ООО «Строительно-монтажное управление №13» был заключен 10 июля 2020 года, но уже 14 августа было подписано дополнительное соглашение без номера и контракт расторгнут. Как следует из карточки на сайте госзакупок, причиной расторжения явились непредвиденные обстоятельства со стороны подрядчика.

Новый контракт заключили в октябре с ООО «Индустрия строительства», не меняя даты окончания работ. Но подрядчик в срок не уложился, поэтому пришлось его немного сдвинуть.

Как выяснила прокуратура Гагаринского района, ГБОУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» заключило в феврале 2021 года дополнительное соглашение с подрядчиком ООО «Индустрия строительства», увеличивающее сроки выполнения работ по госконтракту до 15 апреля 2021 года. Незаконное изменение условий контракта, которые рассмотрены руководителем УФАС России по Республике Крым и Севастополю, — это административное правонарушение, за которое директор ГБОУ ДО «ГЦССПС» оштрафован на 20 тысяч рублей, а директор фирмы-подрядчика — получил предупреждение, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Надо отметить, что ремонт «Академии добра» не закончен и к июню.