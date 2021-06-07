Голосуем за дерево-легенду

«Легенда Севастополя» — под таким названием можжевельник с мыса Сарыч «Патриарх Тавриды» включен в конкурс «Российское дерево года-2021».

Это национальный отборочный этап международного конкурса «Европейское дерево года».

Организатором российского конкурса выступает НПСА «Здоровый лес». Его цель — повысить осведомленность населения о деревьях-памятниках живой природы, как наследии наших предков путем поиска и продвижения исторических деревьев и их связи с людьми.

Голосование проходит на сайте rosdrevo.ru, где можжевельник «Легенда Севастополя» («Патриарх Тавриды») участвует под номером 42. Общее же количество претендентов — 47.

На сегодня «Легенда Севастополя» набрал 332 голоса, но этого недостаточно для победы! Давайте поможем нашему можжевельнику.

Отдать свой голос за него совсем несложно. Нужно перейти по указанной ссылке и найти участника №42 «Можжевельник «Легенда Севастополя». В открывшемся окошке напишите свой электронный адрес и, не закрывая странички, получите на свой е-mail четырехзначный код подтверждения. Его-то и нужно занести в еще одно открывшееся окошко.

Все, вы проголосовали!

Да, еще: отдать свой голос можно до 1 августа, а до 10 августа организаторы обещают объявить результаты. Как было бы здорово, если бы победителем стал наш можжевельник!