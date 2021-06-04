Паркоматы работают пока в тестовом режиме

За две недели работу паркоматов в центре Севастополя и в Балаклаве наладят, а льготникам выдут разрешения на бесплатную парковку, пообещал директор департамента транспорта Павел Иено.

— К нарушителям в течение двух недель мы отнесемся с пониманием. Сейчас идет техническая предэксплуатационная обкатка паркоматов. Выявляем небольшие технические проблемы и совместно с компанией-концессионером их устраняем, — объяснил П.Иено.

По его словам, объявление о начале работы платных парковок сделано с целью объяснить людям, что за парковку нужно платить, и чтобы льготники и проживающие в зонах платной парковки жители получили информацию об условиях оформления резидентных и льготных разрешений.

Никаких специальных документов или карточек на руки заявителям выдавать не будут. Номера их автомобилей, выданные разрешения или абонементы просто внесут в базу данных.

— Вы попадаете в реестр, и система автоматически определяет, что на машину выдано льготное или резидентное разрешение, — объяснил П.Иено.

В департамент транспорта поступило уже порядка 60 заявлений на выдачу льготных и резидентных парковочных разрешений.

Кроме того, глава дептранса пообещал обсудить и решить вопрос с взиманием комиссии при оплате парковочного места наличными через терминалы PayBerry.

— Я думаю, мы этот вопрос решим, — заверил он.

А тем, кто не смог в первые дни работы паркоматов оплатить услугу банковской картой «Мир», гендиректор фирмы-концессионера «Безопасные дороги Севастополя» Андрей Томилин рекомендовал подключить систему MirAccept.

— Не все, наверное, знают, что с помощью личного кабинета в интернет-банкинге можно подключить систему MirAccept. Это позволит использовать карточку для оплаты товаров и услуг в интернете и, в том числе, для оплаты парковки через паркомат, — посоветовал А.Томилин, уверяя, что любая банковская карта, выпущенная на территории России, работает и позволяет оплатить парковку.

Напомним, что с 1 июня в Севастополе в очередной раз введена платная парковка. В центре города установлено 20 паркоматов, в Балаклаве — два. На каждом терминале размещены стикеры с обозначением зоны, способов оплаты, QR-коды для скачивания приложения, указан адрес сайта, где можно посмотреть наличие свободных мест и стоимость.

Жители города в социальных сетях активно комментируют это нововведение, рассказывая, что паркоматы не всегда работают, приложение не всегда удается скачать и разобраться в нем, карточки для оплаты не срабатывают, а мобильный интернет есть не на всех улицах города.