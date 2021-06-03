Севприроднадзор приглашает на экологические мероприятия

В субботу, 5 июня отмечается День окружающей среды (День эколога). Севприроднадзор приглашает присоединиться к экологическим мероприятиям, запланированным на этот день.

В 9.00 будут проводиться «Подводный» субботник на пляжах в Батилимане. Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя в рамках акции «Чистый берег. Чистое море» приглашает помочь в очистке акватории.

С пл.Лазарева будет организован трансфер. Предварительная запись по телефону: +7 (978) 887-87-07.

С 10.00 до 14.00 на пл.Нахимова пройдет акция по сбору опасных отходов. Можно сдать батарейки, лампы, оргтехнику, аккумуляторы, макулатуру, пластик, бытовые медицинские отходы, ртутные градусники, просроченные медикаменты и пр. Отходы принимает организация, имеющая лицензии на обращение с опасными отходами, которые будут утилизированы.

В 11.00 можно присоединиться к пешему походу по маршруту Большой Севастопольской тропы «Скельская поляна – Чертова лестница». Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите воду и перекус.

С пл.Лазарева для участников будет организован трансфер. Предварительная запись по телефону: +7 (978) 887-87-07.