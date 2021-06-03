На программу развития «Артека» выделят 34 млрд рублей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, программой предусмотрена «модернизация инфраструктуры, внедрение передовой образовательной системы на основе современных информационных технологий».

В частности, новая программа предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации «Артека», которая началась в 2014 году.

«Главная цель — превратить детский лагерь в ведущий международный центр образовательного отдыха. Общий объем федерального финансирования программы составит свыше 33,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ближайшие пять лет детский центр будет развиваться по пяти направлениям — «Образование», «Кадры для «Артека», «Территория детства», «Кибербезопасность» и «Продвижение». Для каждого из них разработан подробный план мероприятий.

В рамках направления «Территория детства» запланировано строительство и реконструкция 46 объектов. Самый крупный из них — лагерь «Солнечный». Он откроется в 2024 году и сможет принимать тысячу школьников в смену. Также на его территории будет построен центр инновационных образовательных технологий, который объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. С остальными лагерями «Артека» «Солнечный» соединит новая дорога. Ее строительство тоже предусмотрено в новой программе. Кроме того, в планах — завершить строительство киноконцертного зала на 5,5 тыс. мест, провести реконструкцию четырех бассейнов, береговой линии и инженерных сетей.

В части образовательного направления запланированы разработка и внедрение инновационных программ обучения, создание на базе «Артека» универсальной площадки для олимпиадной подготовки детей, развитие сотрудничества с профильными кафедрами вузов.

«В результате общеобразовательная школа «Артека» должна войти в топ-100 рейтинга школ России и стать одной из лучших образовательных площадок страны», — рассчитывают в правительстве.

В «Артеке» также будет создан федеральный центр непрерывного профессионального развития, внедрены современные образовательные технологии. Молодых талантливых педагогов будут привлекать с помощью грантов.

О центре

«Артек» был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Постепенно он вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха.

С осени 2014 года в «Артеке» началась глобальная реконструкция — перестройка всех корпусов, площадок, строительство новых объектов. Сегодня уже отремонтировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный».

В 2016 году школа «Артека» получила лицензию на образовательную деятельность в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Учебные занятия в «Артеке» проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.