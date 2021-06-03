К врачу через интернет записаться не получится
В связи с техническими работами в Центре обработки данных здравоохранения Севастополя временно приостановлена работа Единого контакт-центра здравоохранения и возможны перебои в работе сервисов по онлайн-записи на прием к врачу.
Департамент здравоохранения приносит извинения за доставленные неудобства и предлагает по всем вопросам обращаться непосредственно в регистратуры и колл-центры медицинских организаций:
Городская больница №1 — 41-71-77;
Городская больница №4, взрослая поликлиника: 41-71-70, +7 (978) 300-90-74, детская поликлиника: 71-52-19;
Городская больница №5 — +7 (978) 254-78-02, 41-71-03;
Городская больница №9:
— Балаклава, взрослая поликлиника: 63-02-15, 63-18-33, +7 (978) 700-43-04, детская поликлиника: 63-52-11;
— Инкерман, взрослая поликлиника: 41-71-66, +7 (978) 126-87-69, детская поликлиника: 41-71-67.