С проблемой мусора будут бороться электроникой

Об этом 2 июня сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Речь идет о специальных приборах, которые способны оценивать уровень и период накопления мусора. Полученная тпаким образом информация в дальнейшем будет анализироваться и мониториться.

— Это нам позволит зафиксировать необходимую периодичности в части опорожнения контейнеров. Если мы будем фиксировать регулярное накопление мусора в большем объеме, чем по договору, то будем проводить работу с Севреестром, ДИЗО и налоговыми органами на предмет выявления домов с признаками гостиниц и побуждать их к заключению договоров с региональным оператором. Это позволит нам контролировать работу самого оператора и субподрядных организаций, выявлять периодичность вывоза мусора с контейнерных площадок и корректировать его, — рассказал Е.Горлов.

По его словам, это также позволит выявить факты незаконного сброса в «лодки» небытовых отходов строительными организациями и применять к ним штрафные санкции. Тем более, что в рамках КОАП и Правил благоустройства предусмотрены штрафы: юридическим лицам — до 20 тыс рублей, физическим — до 1,5 тысяч рублей.

По информации директора горхоза, на сегодня за неуборку мусора выдано 27 предписаний структурам различных форм собственности. Всего же в городе сейчас 2632 контейнерных площадок и примерно 7000 контейнеров.

Что касается датчиков наполняетмости, то в течение четырех месяцев они будут работать бесплатно.

— Эти действия должны привести к экономии, изменению логических действий, формированию и утверждению нового порядка перемещения мусоровозов. Мы эту логику сформулируем и определим проблемные участки, — продолжил Е.Горлов.

Он также добавил, что в связи с наступлением летнего сезона горхоз намерен скорректировать нормы накопления мусора.