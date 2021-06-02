Операторов пляжей будут менять досрочно

Этому, как предполагается, будет соответствовать, принятое 2 июня на заседании правительства постановление. Документом утверждается еще одно условие досрочного расторжения договора по благоустройству пляжей.

— Если есть хотя бы одно нарушение договора, комиссия принимает решение об окончании договорных отношений с данным представителем, — пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В процессе обсуждения было отмечено, что договорные отношения некоторыми операторами пляжей трактуются достаточно вольно, и вместо пляжей город получает торговую точку, наполненную странным содержанием.

— Есть определенные обязательства, которые операторы пляжей берут на себя. Мы будем за ними следить, в случае чего, менять оператора более мобильно, — пригрозил губернатор Михаил Развожаев.

Е.Горлов также прокомментировал готовность пляжа парка Победы в предстоящему купальному сезону.

По его словам, брусчатка уже уложено, а балясины не удалось покрасить из-за зачастивших дождей. Установка пергол пристановлена из-за опасности работы с мокрыми конструкциями, но все закладные уже установлены.

— Мы все успеем! — заверил Е.Горлов. По его словам, задержка в работах была еще и потому, что в рамках проекта «Чистое небо» делается понижение линий электропередач, а они все частные.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», Е.Горлов сообщил, что уменьшение количества пляжных территорий по сравнению с прошлым годом (с 34 до 30) объясняется исключением из общего списка территорий военных. Правда, о каких именно территориях идет речь, Е.Горлов вспомнить затруднился.