Оперативник обвиняется в мошенничестве

За 40 тысяч рублей полицейский из управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями обещал предпринимателю избежать суда.

Оперативному сотруднику по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

В производстве у следственного отдела по Гагаринскому району ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю находилось сообщение о нарушении авторских прав. Был произведен осмотр офиса предпринимателя и изъяты компьютеры с установленным программным комплексом без лицензии. В ходе осмотра присутствовал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

На следующий день сотрудник полиции, будучи при исполнении должностных обязанностей, встретился с предпринимателем и предложил за вознаграждение в 40 тысяч рублей оказать содействие, чтобы правообладатель программного комплекса не подавал на него иск в суд по взысканию компенсации. Но оперативник не обладал такими полномочиями, ввел гражданина в заблуждение.

Преступление было выявлено Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и ОРЧ СБ УВД по Севастополю. Подозреваемый был задержан с поличным и заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.