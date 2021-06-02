Объяснят порядок оформления разрешений на пользование парковкой

Такая необходимость возникла в связи с объявлением, что с 1 июня парковку надо оплачивать.

Напомним, что платными парковками в Севастополе с 2016 года по конфессионному соглашению с городским правительством занимается ООО «Безопасные дороги Севастополя» . Однако фактически возможность их оплатить появилась только с 1 июня 2021 года. Однако у жителей города пока нет понимания, что нужно сделать, чтобы оформить резидентское или льготное разрешение. Об этом зашла речь 2 июня на заседании правительства.

Губернатор Михаил Развожаев поручил предоставить населению полную информацию об этом и алгоритм действий.

— Люди не очень понимают, кто имеет право оформить резидентское разрешение. Им надо все подробно объяснить. К концу недели сделайте соответствующие выводы и организовывайте эту работу, — обратился он к директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено.

Он также распорядился усилить информационную кампанию в отношении льготных категорий граждан, инвалидов 1, 2, 3 групп и многодетных семей, объяснить им порядок получения льготных разрешений.

— Разместим эту информацию во всех соцсетях и у себя на сайте, выйдем на телевидение, все расскажем: как получить, куда обратиться. Можно через Госуслуги, а можно прийти к нам в департамент. По резидентским разрешениям, которые можно оформить за 1800 рублей на год, тоже расскажем, — отреагировал П.Иено.

В процессе обсуждения директор дептранса пояснил, что согласно законодательству вся информация о неоплаченных парковочных местах хранится в течение двух месяцев, после чего уполномоченным правоохранительным органом составляется протокол об административном правонарушении.