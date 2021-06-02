Исписавших историческую стену вандалов найдут и привлекут к ответственности

Это далеко не первый случай порчи объектов культурного наследия в Севастополе любителями оставить свои автографы. Среди исписанных — памятник «Матрос и Солдат», Таврическая лестница, обелиск «Штык и парус».

В этот раз на стене написали аккаунты в Инстаграме и Вконтакте. По ним нетрудно было установить, что школьники праздновали недавний последний звонок у Памятника затопленным кораблям. Их фото с красными лентами «Выпускник» выложены в соцсети.

Правда после большого общественного резонанса аккаунты были удалены. А девушки-инстаграмщицы поспешили заявить, что писали не они, а их недоброжелатели.

Тех, кто это сделал, городские власти обещают найти.

— У нас есть фото- и видеофиксация. Все материалы мы отправим в полицию. В том числе снимем информацию с ресторана, который находится рядом, и обязательно установим нарушителей и привлечем к ответственности, — пообщал 2 июня директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он заверил, что испорченная стена будет приведена в изначальное состояние. Чтобы не повредить камень, работы будут проведены после того, как стена высохнет после недавнего дождя.

Однако журналисты указали, что сотрудники ГБУ «Парки и скверы» уже пытаются отчистить стену.

— Мы пробуем оттереть надписи водой, чтобы не навредить самому объекту. Такая технология возможна. Мы ее согласовали с Севнаследием, — отреагировал на информацию Е.Горлов.

По его мнению, это необходимо сделать, поскольку в город приезжают гости, и не хочется, чтобы они видели этот возмутительный пример вандализма.

— Мы не проводим там реставрацию, не нарушаем архитектурного слоя. Там был использован маркер, и мы пытаемся его отмыть водой, — пояснил директор горхоза, добавив, что, если не получится справиться таким образом, придется приводить реставрационные работы в установленном законом порядке.

Справка

За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, составляющих предмет охраны исторического поселения, по КоАП РФ граждане наказываются админштрафом в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей.

В Уголовном Кодексе за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей» предусмотрен штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.