За парковку в центре и в Балаклаве нужно платить

Парковки в двух зонах — в центре Балаклавы и в центре Севастополя — в который раз объявлены платными.

— Уже сегодня начинается полноценное функционирование платных парковок, — сообщил журналистам 1 июня начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта Роман Рамазанов.

Всего парковочное пространство охватывает две зоны. Первая — это Балаклава: центр и пл.1 Мая. Вторая зона — центр Севастополя: пр.Нахимова, центральная горка, ул.Большая Морская, ул.Очаковцев... Всего порядка тысячи парковочных мест, 10% отведено для размещения автомобилей инвалидов.

Бесплатные парковочные места остались на пл.Нахимова и у штаба флота.

На сегодняшний день установлено порядка 22 паркоматов. На каждом терминале обозначены зоны, способы оплаты, QR-коды для скачивания соответствующего приложения, указан адрес сайта, где можно посмотреть наличие свободных мест, стоимость и расположение зон.

Оплатить парковку можно с помощью паркоматов, отправкой SMS на номер «7878», терминала PayBerry, мобильного приложения «Парковки Севастополя», сайта sevparking.ru.

Не платят за парковку участники Великой Отечественной войны, инвалиды I, II и III групп, многодетные семьи и прочие льготники. Им нужно оформить соответствующую льготу в МФЦ или департаменте транспорта. Резидентам — жителям домов, входящих в зону платных парковок, — оформление годового льготного разрешения будет стоить 1800 рублей. Оформлять там же.

Стоимость платной парковки в Балаклаве с 1 мая по 30 сентября — 50 рублей в час, тариф действует ежедневно с 8.00 до 22.00. С 1 октября до 30 апреля платный период сократится до 20.00. В центре Севастополя парковаться с 8.00 до 20.00 стоит 35 рублей в час. В субботу и воскресенье платить за парковку не нужно. Все вырученные средства идут в городской бюджет.

Для частых пользователей услуг платных парковок и для упрощения процесса оплаты предлагается приобрести парковочный абонемент. Месячный стоит 3 тысячи рублей; на полгода — 15 тысяч; на год — 25 тысяч рублей. Но это не гарантирует вам места на парковке.

За неоплату парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

— Информацию о неоплате будут фиксировать специально оборудованные и постоянно курсирующие автомобили, которые передадут ее сотрудникам департамента транспорта, а те в свою очередь выписывают постановления и направляют их гражданам, допустившим нарушение, — подчеркнул генеральный директор фирмы ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрей Томилин.

Эта фирма реализует проект платных парковок в рамках заключенного с правительством Севастополя в 2016 году концессионного соглашения. Концессионером в проект инвестировано порядка 800 миллионов рублей.

Ввести плату за парковку в Севастополе пытались с 2017 года, но этому мешали пробелы в законодательстве. Операторы парковок не имели доступа к персональным данным граждан, поэтому выписать штраф за неуплату парковки нарушителю не могли. Но весной 2020 года изменилось федеральное законодательство. Теперь ГИБДД может передавать персональные данные на хозяина автомобиля, не оплатившего парковку, департаментам транспорта во всех трех федеральных городах России. Прежде это касалось только Москвы.