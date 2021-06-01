Вопрос открытия авиарейсов из Белоруссии в Крым прорабатывается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом сообщает ТАС С со ссылкой на агентство БелТА.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали, — приводит агентство слова А.Лукашенко. — Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым».

По словам А.Лукашенко, он сказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Сочи: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».

Как пишет БелТА со ссылкой на А.Лукашенко, поручение относительно проработки вопроса о полетах в Крым уже дано компетентным ведомствам.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на встрече в Сочи не обсуждался вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.