В Рыбинске построили корабль для Черноморского флота

Это самое большое судно за 90 лет истории предприятия, сообщила пресс-служба завода «Вымпел». Вес корпуса судна составляет 2,2 тысячи тонн. Длина — 77 м, ширина — 16 м, высота — 14 м, водоизмещение — более 3,6 тысячи тонн. Рыбинские корабелы ранее строили только малотоннажные суда.

Судно проекта 20360М предназначено для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены носовая вертолетная площадка, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 т, а также ледовое усиление корпуса и двойные борта.

«Геннадий Дмитриев» отправится на сдаточную базу «Вымпела» в Севастополе для прохождения испытаний. Корабль будет нести службу на Черноморском флоте.

Корабль назван в честь капитана 1 ранга Г.Дмитриева, который прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ.

Справка

Судостроительный завод «Вымпел» работает в Рыбинске (Ярославская область) с 1930 года. Предприятие специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров и судов военного и гражданского назначения из стали и алюминиево-магниевых сплавов.