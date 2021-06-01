Предлагают петь и танцевать все лето

— Мы предлагаем идею активации жителей и гостей города, чтобы в летний период город наполнялся красивой музыкой, танцами, интересными интерактивными проектами. На наших площадках будут проходить мастер-классы, интересные творческие мастерские, — предложила на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента Ирина Романец.

Она рассказал, что с 5 июня в течение ближайших 17 суббот на 10 городских площадках будут выступать различные творческие коллективы.

Мини-концерты организуют в парках им.А.Ахматовой, Победы, Учкуевка, на площадке перед театром им.Луначарского, на Матросском бульваре и др. Проведение так называемого «Литературного дилижанса» анонсировано на площадке за библиотекой имени Л.Н.Толстого.

Всего же речь идет о 170 различных мероприятиях.

В качестве еще одной, одиннадцатой площадки Министерство культуры и Росконцерт предлагает задействовать Малахов курган, где также, по мнению руководства, можно регулярно устраивать народные гуляния и выступления коллективов, которые будут приезжать в Севастополь по линии Росконцерта.

Помимо суббот, департамент культуры планирует разработать программу массовых увеселений жителей и гостей города и в будние дни с привлечением как профессиональных, так и самодеятельных коллективов и проработкой концертных площадок в центре города.

Среди перечисленных И.Романец летних мероприятий — целый ряд проектов и фестивалей, посвященных городу и различным праздникам, пришедшимся на лето. Например, к Дню города в депкульте разработали целый проект.

Еще к одному севастопольскому событию в культурном ведомстве отнесли празднование 800-летия со дня рождения новгородского князя Александра Невского. Оно будет организовано севастопольским Благочинием и включает выступление 15 июня Челябинской капеллы, которая исполнит кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Традиционным для Севастополя остается проект «Опера в Херсонесе». Творческие народные коллективы смогут показать себя уже в пятнадцатый раз в рамках фестиваля «Самородки-2021».