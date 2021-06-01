Покажут фильм о последнем адмирале Советского Союза

Севастопольцы помнят, что благодаря именно этому командующему Черноморским флотом, его жесткой позиции и грамотным действиям флот бывшего СССР был сохранен в составе Вооруженных Сил РФ.

И.Касатонов днйствительно стал последним адмиралом, кому это звание в 1991 году присвоил Президент СССР Михаил Горбачев.

Президент же назначил И.Касатонова на должность командующего Черноморским флотом, которую он занимал с сентября 1991 года по 26 сентября 1992 года.

Документальный фильм «Последний адмирал Советского Союза» снял кинорежиссер Геннадий Каюмов, при содействии Института стран СНГ в г. Севастополе, а также военно-научного общества ЧФ.

Премьерный показ фильма состоится 12 июня в 11.00 в севастопольском Доме офицеров флота. Вход свободный.